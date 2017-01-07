Ю.Луценко: ГПУ через суди повернула 9 млрд грн у 2016 році

"За позовами ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році присуждено 15,5 млрд грн. Реально повернуто за рік 9 млрд грн", - повідомив Ю.Луценко.

Також він повідомив, що скасовано майже тисячу незаконних судових рішень, чим попереджено втрати держави на 2,3 млрд грн.

Нагадаємо, НАБУ повідомило, що у 2016 році НАБУ допомогло запобігти розкраданню понад 500 млн грн.