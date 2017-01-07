Ю.Луценко: ГПУ через суди повернула 9 млрд грн у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. За позовами Генеральної прокуратури України через суди громадянам і державі реально повернуто 9 млрд грн у 2016 році. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За позовами ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році присуждено 15,5 млрд грн. Реально повернуто за рік 9 млрд грн", - повідомив Ю.Луценко.
Також він повідомив, що скасовано майже тисячу незаконних судових рішень, чим попереджено втрати держави на 2,3 млрд грн.
Нагадаємо, НАБУ повідомило, що у 2016 році НАБУ допомогло запобігти розкраданню понад 500 млн грн.