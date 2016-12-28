Вероятного сообщника нападающего из Берлина задержали в ФРГ

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Немецкая прокуратура в среду заявила, что задержала человека из Туниса, который, по их мнению, вероятно был причастке к нападению на рождественскую ярмарку в Берлине на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на Associated Press.