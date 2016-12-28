Вероятного сообщника нападающего из Берлина задержали в ФРГ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Немецкая прокуратура в среду заявила, что задержала человека из Туниса, который, по их мнению, вероятно был причастке к нападению на рождественскую ярмарку в Берлине на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

40-летнее лицо задержали во время обыска в его доме и на месте его бизнес-деятельности, сообщили федеральные прокуроры.

Номер телефона этого человека был сохранен в телефоне Аниса Амри, которого считают исполнителем нападения на рождественском рынке в Берлине 19 декабря.

По новому подозреваемому, как сообщает прокуратура в своем заявлении, "дальнейшее расследование указывает на то, что он, возможно, был причастен к нападению".

Прокуроры имеют время до вечера четверга для того, чтобы определиться, достаточно ли сильное к них дело против 40-летнего для официального ордера на его арест.

Напомним, подозреваемый в теракте в Берлине Анис Амри мог бежать из Германии через Нидерланды.

А.Амри является главным подозреваемым в террористическом нападении в Берлине, в результате которого погибли 12 человек и еще 50 получили повреждения. А.Амри застрелили полицейские в Милане. Когда они попросили его предъявить документы, он достал из рюкзака оружие и открыл огонь.

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