Ймовірного спільника нападника з Берліну затримали у ФРН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Німецька прокуратура в середу заявила, що затримала особу з Тунісу, яка, на їхню думку, ймовірно була причетна до нападу на різдвяному ярмарку в Берліні минулого тижня, передає УНН з посиланням на Associated Press.

40-річну особу затримали під час обшуку в його будинку і на місці його бізнес-діяльності, повідомили федеральні прокурори.

Номер телефону цієї людини був збережений в мобільному телефоні Аніса Амрі, якого вважають виконавцем нападу на різдвяному ринку в Берліні 19 грудня.

Щодо нового підозрюваного, як повідомляє прокуратура в своїй заяві, "подальше розслідування вказує на те, що він, можливо, був причетний до нападу".

Прокурори мають час до вечора четверга для того, щоб визначитися, чи достатньо сильна у них справа проти 40-річного для офіційного ордера на його арешт.

Нагадаємо, підозрюваний у теракті в Берліні Аніс Амрі міг втекти з Німеччини через Нідерланди.

.Амрі є головним підозрюваним у терористичному нападі в Берліні, внаслідок якого загинули 12 людей і ще 50 отримали ушкодження. А.Амрі застрелили поліцейські в Мілані. Коли вони попросили його пред'явити документи, він дістав з рюкзака зброю і відкрив вогонь.

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