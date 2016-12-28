Ймовірного спільника нападника з Берліну затримали у ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Німецька прокуратура в середу заявила, що затримала особу з Тунісу, яка, на їхню думку, ймовірно була причетна до нападу на різдвяному ярмарку в Берліні минулого тижня, передає УНН з посиланням на Associated Press.
40-річну особу затримали під час обшуку в його будинку і на місці його бізнес-діяльності, повідомили федеральні прокурори.
Номер телефону цієї людини був збережений в мобільному телефоні Аніса Амрі, якого вважають виконавцем нападу на різдвяному ринку в Берліні 19 грудня.
Щодо нового підозрюваного, як повідомляє прокуратура в своїй заяві, "подальше розслідування вказує на те, що він, можливо, був причетний до нападу".
Прокурори мають час до вечора четверга для того, щоб визначитися, чи достатньо сильна у них справа проти 40-річного для офіційного ордера на його арешт.
Нагадаємо, підозрюваний у теракті в Берліні Аніс Амрі міг втекти з Німеччини через Нідерланди.
.Амрі є головним підозрюваним у терористичному нападі в Берліні, внаслідок якого загинули 12 людей і ще 50 отримали ушкодження. А.Амрі застрелили поліцейські в Мілані. Коли вони попросили його пред'явити документи, він дістав з рюкзака зброю і відкрив вогонь.