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Евросоюз поддержал белорусов во вторую годовщину с начала протестов против лукашенко

Евросоюз поддержал белорусов во вторую годовщину с начала протестов против лукашенко

Киев • УНН

 • 138588 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Европейский Союз выразил поддержку белорусам по случаю второй годовщины выборов, где победителем объявили александра лукашенко, после которых начались масштабные антиправительственные протесты. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Twitter.

Цитата

"Через 2 года после фальсифицированных выборов в беларуси ЕС поддерживает белорусов в их стремлении жить в свободном и демократическом обществе. Ваша борьба связана с большой личной ценой и риском. Мы верим в вас и будем поддерживать вас и ваши законные стремления", - написал Мишель.

Что было ранее

лукашенко провозгласил себя победителем выборов 9 августа 2020 года, вызвав беспрецедентные протесты в беларуси. Однако вскоре они были остановлены массовым подавлением продемократической оппозиции, правозащитников, профсоюзов и независимых журналистов.

Евросоюз и США не признают лукашенко легитимным президентом. 

Ранее

лукашенко признал, что руководит авторитарным государством, но заявил, что в его изолированной стране нет политзаключенных.

2 years after the fraudulent elections in #Belarus the EU stands with Belarusians in their desire to live in a free and democratic society.

Your struggle comes at great personal cost and risk.

We believe in you and will continue to support you and your legitimate aspirations. pic.twitter.com/mLILz93HnN

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 9, 2022

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