Евросоюз поддержал белорусов во вторую годовщину с начала протестов против лукашенко

Цитата

"Через 2 года после фальсифицированных выборов в беларуси ЕС поддерживает белорусов в их стремлении жить в свободном и демократическом обществе. Ваша борьба связана с большой личной ценой и риском. Мы верим в вас и будем поддерживать вас и ваши законные стремления", - написал Мишель.

Что было ранее

лукашенко провозгласил себя победителем выборов 9 августа 2020 года, вызвав беспрецедентные протесты в беларуси. Однако вскоре они были остановлены массовым подавлением продемократической оппозиции, правозащитников, профсоюзов и независимых журналистов.

Евросоюз и США не признают лукашенко легитимным президентом.

Ранее

лукашенко признал, что руководит авторитарным государством, но заявил, что в его изолированной стране нет политзаключенных.

2 years after the fraudulent elections in #Belarus the EU stands with Belarusians in their desire to live in a free and democratic society.



Your struggle comes at great personal cost and risk.



We believe in you and will continue to support you and your legitimate aspirations. pic.twitter.com/mLILz93HnN

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 9, 2022