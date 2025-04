Євросоюз підтримав білорусів у другу річницю з початку протестів проти лукашенка

Цитата

"Через 2 роки після фальсифікованих виборів у білорусі ЄС підтримує білорусів у їх прагненні жити у вільному та демократичному суспільстві. Ваша боротьба пов’язана з великою особистою ціною та ризиком. Ми віримо в вас і продовжуватимемо підтримувати вас і ваші законні прагнення", - написав Мішель.

Що було раніше

лукашенко проголосив себе переможцем виборів 9 серпня 2020 року, викликавши безпрецедентні протести у білорусі. Проте невдовзі їх було зупинено масовим придушенням продемократичної опозиції, правозахисників, профспілок та незалежних журналістів.

Євросоюз та США не визнають лукашенка легітимним президентом.

Раніше

Лукашенко визнав, що керує авторитарною державою, але заявив, що у його ізольованій країні немає політв'язнів.

2 years after the fraudulent elections in #Belarus the EU stands with Belarusians in their desire to live in a free and democratic society.



Your struggle comes at great personal cost and risk.



We believe in you and will continue to support you and your legitimate aspirations. pic.twitter.com/mLILz93HnN

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 9, 2022