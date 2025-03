Европейский регулятор одобрил использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19

Детали

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении регулятора ЕС.

“После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что данные по вакцине представлены в полном объеме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества”, — отметили в агентстве.

Препарат рекомендован для лиц старше 18 лет.

EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for #COVID19vaccine Janssen to prevent #COVID19 in people from 18 years of age.

https://t.co/j7jetH1Tbx pic.twitter.com/cKGKujrqYp

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 11, 2021

Контекст

Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС. Ранее Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) одобрило 28 января допуск к применению в странах ЕС вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Перед этим агентство одобрило заявки на временную регистрацию препарата Comirnaty, совместно разработанного компаниями BioNTech из Германии и Pfizer из США, и вакцины Moderna, созданной одноименной американской компанией.

Стоит отметить, что одобрение вакцины в ЕС — разрешает её ускоренную регистрацию в Украине. Это стало возможным благодаря внесению изменений в Закон Украины “О лекарственных средствах” относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения”.

Документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, с целью экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств.

Такое решение об ускоренной государственной регистрации принимается, в частности, при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний/исследований, отдельных фаз клинических испытаний/исследований; если разрешение на экстренное применение было предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза