Европарламент признал Голодомор в Украине геноцидом

Цитата

"В резолюции, принятой в четверг, Европейский парламент признает голод, устроенный советским режимом на Украине в 1932-1933 годах, известный как Голодомор, геноцидом. Депутаты Европарламента решительно осуждают эти действия, в результате которых погибли миллионы украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать их примеру и признать это геноцидом", - указали в Европарламенте.

Резолюция была принята 507 голосами, "против" - 12 при 17 воздержавшихся.

Детали

Европарламент заявляет, что "обиление и прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа советского диктатора Иосифа Сталина привели к тому, что сегодня россия является государством, поддерживающим терроризм". Депутаты Европарламента также осуждают ужасные преступления россии, которые в очередной раз совершаются против украинского народа, например целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины зимой.

"Ссылаясь на советские времена, резолюция обвиняет нынешний российский режим в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, стремлении ликвидировать Украину как национальное государство и уничтожить самобытность и культуру ее народа. Она также осуждает тот факт, что продолжающаяся война привела к глобальному продовольственному кризису, поскольку россия уничтожает и грабит зернохранилища Украины и продолжает создавать трудности для обеспечения экспорта украинского зерна в самые бедные страны мира", - указали в ЕП.

Кроме того, депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС и третьи страны повышали осведомленность о событиях Голодомора и других преступлениях, совершенных советским тоталитарным режимом. "Осуждая нынешний российский режим за манипулирование исторической памятью в целях собственного выживания, Европарламент призывает россию как основного правопреемника Советского Союза извиниться за эти преступления", - отметили в Европарламенте.

Решение уже комментируют евродепутаты и во фракциях ЕП.

"Сталинский голод в Украине в 1932-1933 годах признан Европарламентом геноцидом", - написал в Twitter европарламентарий от Польши Радослав Сикорский.

Holodomor uznany za ludobójstwo.

Stalin's starvation of Ukraine in 1932-1933 recognized as genocide by @Europarl_EN. pic.twitter.com/QGOM9LfuRC