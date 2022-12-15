Европарламент признал Голодомор в Украине геноцидом

ukru
Эксклюзив
16:00 • 64175 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 125652 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131085 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 109023 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103307 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 89340 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110885 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136069 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122978 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136716 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115826 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 32881 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 74134 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 29415 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 67410 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227277 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257831 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196211 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201644 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237001 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 74134 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115826 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118700 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126247 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141386 просмотра
Актуальное
Европарламент признал Голодомор в Украине геноцидом

Европарламент признал Голодомор в Украине геноцидом

Киев • УНН

 • 612645 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщили в евроинституте, пишет УНН.

Цитата

"В резолюции, принятой в четверг, Европейский парламент признает голод, устроенный советским режимом на Украине в 1932-1933 годах, известный как Голодомор, геноцидом. Депутаты Европарламента решительно осуждают эти действия, в результате которых погибли миллионы украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать их примеру и признать это геноцидом", - указали в Европарламенте.

Резолюция была принята 507 голосами, "против" - 12 при 17 воздержавшихся.

Детали

Европарламент заявляет, что "обиление и прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа советского диктатора Иосифа Сталина привели к тому, что сегодня россия является государством, поддерживающим терроризм". Депутаты Европарламента также осуждают ужасные преступления россии, которые в очередной раз совершаются против украинского народа, например целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины зимой.

"Ссылаясь на советские времена, резолюция обвиняет нынешний российский режим в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, стремлении ликвидировать Украину как национальное государство и уничтожить самобытность и культуру ее народа. Она также осуждает тот факт, что продолжающаяся война привела к глобальному продовольственному кризису, поскольку россия уничтожает и грабит зернохранилища Украины и продолжает создавать трудности для обеспечения экспорта украинского зерна в самые бедные страны мира", - указали в ЕП.

Кроме того, депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС и третьи страны повышали осведомленность о событиях Голодомора и других преступлениях, совершенных советским тоталитарным режимом. "Осуждая нынешний российский режим за манипулирование исторической памятью в целях собственного выживания, Европарламент призывает россию как основного правопреемника Советского Союза извиниться за эти преступления", - отметили в Европарламенте.

Решение уже комментируют евродепутаты и во фракциях ЕП.

"Сталинский голод в Украине в 1932-1933 годах признан Европарламентом геноцидом", - написал в Twitter европарламентарий от Польши Радослав Сикорский.

"Голодомор был самым гнусным массовым преступлением против украинского народа. Через девяносто лет Европарламент чтит память миллионов жертв и, наконец, признает этот искусственный голод геноцидом. Мы призываем россию сделать то же самое и прекратить манипулировать исторической памятью", - указали в S&D.

"Сегодня Европарлмент признал Голодомор в Украине геноцидом!" - отметили в Renew Europe.

Дополнение

МИД Украины призывало международных партнеров восстановить историческую справедливость – признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и не допустить дальнейших военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида со стороны россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы