Европарламент признал Голодомор в Украине геноцидом

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"В резолюции, принятой в четверг, Европейский парламент признает голод, устроенный советским режимом на Украине в 1932-1933 годах, известный как Голодомор, геноцидом. Депутаты Европарламента решительно осуждают эти действия, в результате которых погибли миллионы украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать их примеру и признать это геноцидом", - указали в Европарламенте.

Резолюция была принята 507 голосами, "против" - 12 при 17 воздержавшихся.

Детали

Европарламент заявляет, что "обиление и прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа советского диктатора Иосифа Сталина привели к тому, что сегодня россия является государством, поддерживающим терроризм". Депутаты Европарламента также осуждают ужасные преступления россии, которые в очередной раз совершаются против украинского народа, например целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины зимой.

"Ссылаясь на советские времена, резолюция обвиняет нынешний российский режим в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, стремлении ликвидировать Украину как национальное государство и уничтожить самобытность и культуру ее народа. Она также осуждает тот факт, что продолжающаяся война привела к глобальному продовольственному кризису, поскольку россия уничтожает и грабит зернохранилища Украины и продолжает создавать трудности для обеспечения экспорта украинского зерна в самые бедные страны мира", - указали в ЕП.

Кроме того, депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС и третьи страны повышали осведомленность о событиях Голодомора и других преступлениях, совершенных советским тоталитарным режимом. "Осуждая нынешний российский режим за манипулирование исторической памятью в целях собственного выживания, Европарламент призывает россию как основного правопреемника Советского Союза извиниться за эти преступления", - отметили в Европарламенте.

Решение уже комментируют евродепутаты и во фракциях ЕП.

"Сталинский голод в Украине в 1932-1933 годах признан Европарламентом геноцидом", - написал в Twitter европарламентарий от Польши Радослав Сикорский.

Holodomor uznany za ludobójstwo.

Stalin's starvation of Ukraine in 1932-1933 recognized as genocide by @Europarl_EN. pic.twitter.com/QGOM9LfuRC — Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) December 15, 2022

"Голодомор был самым гнусным массовым преступлением против украинского народа. Через девяносто лет Европарламент чтит память миллионов жертв и, наконец, признает этот искусственный голод геноцидом. Мы призываем россию сделать то же самое и прекратить манипулировать исторической памятью", - указали в S&D.

"Сегодня Европарлмент признал Голодомор в Украине геноцидом!" - отметили в Renew Europe.

Дополнение

МИД Украины призывало международных партнеров восстановить историческую справедливость – признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и не допустить дальнейших военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида со стороны россии.