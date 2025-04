Європарламент визнав Голодомор в Україні геноцидом

Цитата

"У резолюції, ухваленій у четвер, Європейський парламент визнає голод, влаштований радянським режимом в Україні у 1932-1933 роках, відомий як Голодомор, геноцидом. Депутати Європарламенту рішуче засуджують ці дії, внаслідок яких загинули мільйони українців, і закликають усі країни та організації, які ще не зробили цього, наслідувати їхній приклад і визнати це геноцидом", - вказали у Європарламенті.

Резолюція був ухвалена 507 голосами, "проти" - 12 при 17 тих, хто утримався.

Деталі

Європарламент заявляє, що "обілення та прославлення тоталітарного радянського режиму та відродження культу радянського диктатора Йосипа Сталіна призвели до того, що сьогодні росія є державою, яка підтримує тероризм". Депутати Європарламенту також засуджують жахливі злочини росії, які вкотре вчиняються проти українського народу, як-от цілеспрямоване знищення цивільної енергетичної інфраструктури України взимку.

"Посилаючись на радянські часи, резолюція звинувачує нинішній російський режим у порушенні суверенітету та територіальної цілісності України, прагненні ліквідувати Україну як національну державу та знищити самобутність та культуру її народу. Вона також засуджує той факт, що війна, що триває, призвела до глобальної продовольчої кризи, оскільки росія знищує і грабує зерносховища України і продовжує створювати труднощі для забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу", - вказали у ЄП.

Окрім того, депутати Європарламенту хочуть, щоб ЄС та треті країни підвищували поінформованість про події Голодомору та інші злочини, вчинені радянським тоталітарним режимом. "Засуджуючи нинішній російський режим за маніпулювання історичною пам'яттю з метою власного виживання, Європарламент закликає росію як основного правонаступника Радянського Союзу вибачитися за ці злочини", - зазначили у Європарламенті.

Рішення уже коментують євродепутати та у фракціях ЄП.

"Сталінський голод в Україні у 1932-1933 роках визнаний Європарламентом геноцидом", - написав у Twitter європарламентар від Польщі Радослав Сікорський.

Holodomor uznany za ludobójstwo.

Stalin's starvation of Ukraine in 1932-1933 recognized as genocide by @Europarl_EN. pic.twitter.com/QGOM9LfuRC

— Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) December 15, 2022

"Голодомор був наймерзеннішим масовим злочином проти українського народу. Через дев'яносто років Європарламент вшановує пам'ять мільйонів жертв і, нарешті, визнає цей штучний голод геноцидом. Ми закликаємо росію зробити те саме і припинити маніпулювати історичною пам'яттю", - вказали у S&D.

"Сьогодні Європарлмент визнав Голодомор в Україні геноцидом!" - зазначили у Renew Europe.

Доповнення

МЗС України закликало міжнародних партнерів відновити історичну справедливість – визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку росії.