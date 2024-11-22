Кабмин утвердил новый план морской безопасности: что изменится для Украины

Кабмин одобрил план реализации Стратегии морской безопасности Украины, разработанный Минобороны. Документ предусматривает усиление проможности сектора безопасности и обороны Украины, деоккупацию территорий побережья и восстановление морской инфраструктуры, сообщилв глава Минобороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

По словам Умерова, принятие плана - важный шаг для усиления морской безопасности нашего государства.

Документ имеет целью обеспечить выполнение задач и целей, определенных Стратегией, которая была одобрена СНБО и введена в действие Указом Президента.

Как рассказал Умеров, основными задачами плана являются:

усиление способности сектора безопасности и обороны Украины, ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ для противодействия агрессии и реагирования на другие угрозы морской безопасности;

деоккупация временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа Украины;

получение компенсаций за потери, нанесенные агрессором, и восстановление морской и речной инфраструктуры, поврежденной в результате войны.

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