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Кабмин утвердил новый план морской безопасности: что изменится для Украины

Кабмин утвердил новый план морской безопасности: что изменится для Украины

Киев  •  УНН

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Правительство одобрило план реализации Стратегии морской безопасности Украины, разработанный Минобороны. План предусматривает усиление обороноспособности, деоккупацию побережья и восстановление морской инфраструктуры.

Кабмин одобрил план реализации Стратегии морской безопасности Украины, разработанный Минобороны. Документ предусматривает усиление проможности сектора безопасности и обороны Украины, деоккупацию территорий побережья и восстановление морской инфраструктуры, сообщилв глава Минобороны Украины Рустем Умеров, передает УНН

Детали

По словам Умерова, принятие плана - важный шаг для усиления морской безопасности нашего государства.

Документ имеет целью обеспечить выполнение задач и целей, определенных Стратегией, которая была одобрена СНБО и введена в действие Указом Президента.

Как рассказал Умеров, основными задачами плана являются:

  • усиление способности сектора безопасности и обороны Украины, ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ для противодействия агрессии и реагирования на другие угрозы морской безопасности;
  • деоккупация временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа Украины;
  • получение компенсаций за потери, нанесенные агрессором, и восстановление морской и речной инфраструктуры, поврежденной в результате войны.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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