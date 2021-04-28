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Европарламент проголосовал за соглашение об отношениях между ЕС и Великобританией

Европарламент проголосовал за соглашение об отношениях между ЕС и Великобританией

Киев  •  УНН

 • 17711 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Европарламент (ЕП) одобрил соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества, пишет УНН со ссылкой на трансляцию заседания Европейского парламента.

Детали

Результаты голосования, которое состоялось накануне дистанционно, обнародовал также координатор ЕП по Brexit и лидер либералов Ги Верхофстадт.

“Европарламент одобрил соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией! Первая в истории торговая сделка по созданию барьеров и устранению свобод? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего”, — написал он у себя в Twitter.

Контекст

Ранее комитеты Европарламента (ЕП) по иностранным делам и торговле проголосовали за соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества.

“В четверг комитеты по иностранным делам и торговле проголосовали за соглашение, которое устанавливает правила будущих отношений между ЕС и Великобританией”, — говорится в заявлении.

The @Europarl_EN approves the EU - UK trade & cooperation agreement !

The first trade deal in history to put up barriers & remove freedoms?

A failure for both sides, but better than nothing. I still believe one day an ambitious young politician will want to lead in  again !

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 28, 2021

В документе поясняется, что 108 депутатов проголосовали за соглашение, один человек был против, четверо воздержались. “Окончательное решение, а также отдельная резолюция должны быть приняты на одном из будущих пленарных заседаний Европарламента. 13 апреля парламентская конференция решила не назначать дату пленарного заседания, чтобы подчеркнуть, что британская сторона должна прежде полностью выполнить соглашение о выходе”, — добавили в ЕП.

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