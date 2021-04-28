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Європарламент проголосував за угоду про відносини між ЄС та Великою Британією

Європарламент проголосував за угоду про відносини між ЄС та Великою Британією

Київ • УНН

 • 17717 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Європарламент (ЄП) схвалив угоду щодо двосторонніх відносин між Євросоюзом і Великою Британією після виходу королівства зі складу співтовариства, пише УНН з посиланням на трансляцію засідання Європейського парламенту.

Деталі

Результати голосування, яке відбулося напередодні дистанційно, оприлюднив також координатор ЄП по Brexit і лідер лібералів Гі Верхофстадт.

“Європарламент схвалив угоду про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією! Перша в історії торгова угода по створенню бар’єрів та усунення свобод? Провал для обох сторін, але краще, ніж нічого”, — написав він у себе в Twitter.

Контекст

Раніше комітети Європарламенту (ЄП) у закордонних справах і торгівлі проголосували за угоду щодо двосторонніх відносин між Євросоюзом і Великою Британією після виходу королівства зі складу співтовариства.

“У четвер комітети із закордонних справ і торгівлі проголосували за угоду, яка встановлює правила майбутніх відносин між ЄС і Великою Британією”, — йдеться в заяві.

The @Europarl_EN approves the EU — UK trade & cooperation agreement!

The first trade deal in history to put up barriers & remove freedoms?

A failure for both sides, but better than nothing. I still believe one day an ambitious young politician will want to lead in again!

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 28, 2021

У документі пояснюється, що 108 депутатів проголосували за угоду, одна людина була проти, четверо утрималися. “Остаточне рішення, а також окрема резолюція повинні бути прийняті на одному з майбутніх пленарних засідань Європарламенту. 13 квітня парламентська конференція вирішила не призначати дату пленарного засідання, щоб підкреслити, що британська сторона повинна перш повністю виконати угоду про вихід”, — додали в ЄП.

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