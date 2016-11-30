Еврокомиссия предложила создать оборонный фонд ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Европейская Комиссия предлагает создать европейский оборонный фонд и другие меры, чтобы поддержать более эффективные расходы стран-членов ЕС на совместные оборонительные возможности, укрепление безопасности европейских граждан и способствовать созданию конкурентоспособной и инновационной промышленной базы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу института.
"Президент ЕК Жан-Клод Юнкер подчеркнул важность сильной Европы, которая может защищать и обезопасить своих граждан и за рубежом - амбиции, которые не могут быть достигнуты без инноваций и объединения ресурсов в европейской оборонной промышленности. План действий по европейской обороне, принятый сегодня Еврокомиссией, направлен на такое видение", - говорится в сообщении.
В соответствии с планом действий по европейской обороне Еврокомиссия, в частности, предлагает создать европейский оборонный фонд "для поддержки инвестиций в проведение совместных исследований и совместных разработок военной техники и технологий".
Также указано, что план действий предусматривает инвестиции в малый и средний бизнес, стартапы и других поставщиков в оборонной промышленности. Как отмечается, европейские структурные и инвестиционные фонды и группа ЕИБ уже оказывают финансовую поддержку для ряда мероприятий в сфере относительно товаров двойного назначения.
Согласно плану действий, также предлагается укрепление единого оборонного рынка. "Еврокомиссия будет способствовать укреплению условий для открытого и конкурентного оборонного рынка в Европе, чтобы помочь компаниям работать, несмотря на границы и помочь государствам-членам получить лучшее соотношение цены и качества в вопросе оборонных закупок", - сказано в сообщении.
"Сейчас Еврокомиссия представит и будет обсуждать эти предложения, в частности, создание европейского оборонного фонда, со всеми заинтересованными сторонами. В этом вопросе заседание Евросовета 15-16 декабря будет ключевым", - добавили в ЕК.