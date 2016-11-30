Єврокомісія запропонувала створити оборонний фонд ЄС

"Президент ЄК Жан-Клод Юнкер підкреслив важливість сильної Європи, яка може захищати і убезпечити своїх громадян вдома і за кордоном - амбіції, які не можуть бути досягнуті без інновацій та об'єднання ресурсів в європейській оборонній промисловості. План дій щодо європейської оборони, прийнятий сьогодні Єврокомісією, спрмований на таке бачення", - йдеться у повідомленні.

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Відповідно до плану дій щодо європейської оборони Єврокомісія, зокрема, пропонує створити європейський оборонний фонд "для підтримки інвестицій у проведення спільних досліджень і спільних розробок військової техніки і технологій".

Також вказано, що план дій передбачає інвестиції в малий і середній бізнес, стартапи та інших постачальників в оборонній промисловості. Як зазначається, європейські структурні та інвестиційні фонди і група ЄІБ вже надають фінансову підтримку для низки заходів у сфері щодо товарів подвійного призначення.

Згідно з планом дій, також пропонується зміцнення єдиного оборонного ринку. "Єврокомісія буде сприяти зміцненню умов для відкритого і конкурентного оборонного ринку в Європі, щоб допомогти компаніям працювати не зважаючи на кордони і допомогти державам-членам отримати краще співвідношення ціни і якості у питанні оборонних закупівель", - сказано у повідомленні.

"Зараз Єврокомісія представить і обговорюватиме ці пропозиції, зокрема, щодо створення європейського оборонного фонду, з усіма зацікавленими сторонами. У цьому питанні засідання Євроради 15-16 грудня буде ключовим", - додали у ЄК.