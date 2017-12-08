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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17707 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Еврокомиссия через суд разберется с Венгрией относительно закона об образовании

Еврокомиссия через суд разберется с Венгрией относительно закона об образовании

Киев  •  УНН

 • 11368 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Европейская комиссия решила обратится в Европейский суд ЕС относительно Венгрии на том основании, что ее закон о высшем образовании с поправками, внесенными 4 апреля 2017 года, непропорционально ограничивает университеты ЕС и других стран в их деятельности и должен быть возвращен в соответствие с законодательством ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Еврокомисии.

"Еврокомиссия сделала это обращение на том основании, что закон с внесенными в него поправками несовместим с положением о свободе высших учебных заведений предоставлять услуги и размещаться в любом месте в ЕС. Кроме того, Еврокомиссия также придерживается мнения, что новое законодательство противоречит праву на академическые свободы, праву на образование и свободу ведения бизнеса в соответствии с Хартией основных прав Европейского Союза и правовыми нормами ЕС по международному праву торговли", - говорится в заявлении.

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Еврокомиссия, как отмечается, начала эту процедуру против Венгрии в апреле 2017 года.

"Поскольку Венгрия сохраняла свою позицию в своих ответах на письмо с официальным предупреждением, аргументированное мнение и дополнительное мотивированное мнение и не вносила изменения в закон о высшем образовании для приведения в соответствие с законодательством ЕС, Еврокомиссия решила обратитится относительно Венгрии в Европейский суд ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Ранее Венгрия имела претензии относительно украинского закона об образовании. Будапешт обратился к ОБСЕ, ООН и ЕС из-за образовательного закона Украины.

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