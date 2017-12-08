Еврокомиссия через суд разберется с Венгрией относительно закона об образовании

"Еврокомиссия сделала это обращение на том основании, что закон с внесенными в него поправками несовместим с положением о свободе высших учебных заведений предоставлять услуги и размещаться в любом месте в ЕС. Кроме того, Еврокомиссия также придерживается мнения, что новое законодательство противоречит праву на академическые свободы, праву на образование и свободу ведения бизнеса в соответствии с Хартией основных прав Европейского Союза и правовыми нормами ЕС по международному праву торговли", - говорится в заявлении.

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Еврокомиссия, как отмечается, начала эту процедуру против Венгрии в апреле 2017 года.

"Поскольку Венгрия сохраняла свою позицию в своих ответах на письмо с официальным предупреждением, аргументированное мнение и дополнительное мотивированное мнение и не вносила изменения в закон о высшем образовании для приведения в соответствие с законодательством ЕС, Еврокомиссия решила обратитится относительно Венгрии в Европейский суд ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Ранее Венгрия имела претензии относительно украинского закона об образовании. Будапешт обратился к ОБСЕ, ООН и ЕС из-за образовательного закона Украины.