Еврокомиссия через суд разберется с Венгрией относительно закона об образовании
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Европейская комиссия решила обратится в Европейский суд ЕС относительно Венгрии на том основании, что ее закон о высшем образовании с поправками, внесенными 4 апреля 2017 года, непропорционально ограничивает университеты ЕС и других стран в их деятельности и должен быть возвращен в соответствие с законодательством ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Еврокомисии.
"Еврокомиссия сделала это обращение на том основании, что закон с внесенными в него поправками несовместим с положением о свободе высших учебных заведений предоставлять услуги и размещаться в любом месте в ЕС. Кроме того, Еврокомиссия также придерживается мнения, что новое законодательство противоречит праву на академическые свободы, праву на образование и свободу ведения бизнеса в соответствии с Хартией основных прав Европейского Союза и правовыми нормами ЕС по международному праву торговли", - говорится в заявлении.
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Еврокомиссия, как отмечается, начала эту процедуру против Венгрии в апреле 2017 года.
"Поскольку Венгрия сохраняла свою позицию в своих ответах на письмо с официальным предупреждением, аргументированное мнение и дополнительное мотивированное мнение и не вносила изменения в закон о высшем образовании для приведения в соответствие с законодательством ЕС, Еврокомиссия решила обратитится относительно Венгрии в Европейский суд ЕС", - заявили в Еврокомиссии.
Ранее Венгрия имела претензии относительно украинского закона об образовании. Будапешт обратился к ОБСЕ, ООН и ЕС из-за образовательного закона Украины.