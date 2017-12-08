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Єврокомісія вирішила через суд розібратися з Угорщиною щодо закону про освіту

Єврокомісія вирішила через суд розібратися з Угорщиною щодо закону про освіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Європейська комісія вирішила звернутися до Європейського суду ЄС щодо Угорщини на тій підставі, що її закон про вищу освіту з правками, внесеними 4 квітня 2017 року, непропорційно обмежує університети ЄС та інших країн в їх діяльності і повинен повернутися у відповідність до законодавства ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву Єврокомісії.

"Єврокомісія зробила це звернення на тій підставі, що закон з внесеними до нього правками несумісний з положенням про свободу вищих навчальних закладів надавати послуги і розміщуватися в будь-якому місці в ЄС. Крім того, Єврокомісія також дотримується думки, що нове законодавство суперечить праву на академічні свободи, праву на освіту та свободу ведення бізнесу відповідно до Хартії основних прав Європейського Союзу і правових норм ЄС з міжнародного права торгівлі", - йдеться в заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угорщина заявила, що не підтримає євроатлантичні зусилля України без скасування закону про освіту

Єврокомісія, як зазначається, почала цю процедуру проти Угорщини в квітні 2017 року.

"Оскільки Угорщина зберігала свою позицію в своїх відповідях на лист з офіційним попередженняи, аргументовану думку і додаткову мотивовану думку і не вносила зміни в закон про вищу освіту для приведення у відповідність до законодавства ЄС, Єврокомісія вирішила звернутися щодо Угорщини до Європейського суду ЄС", - заявили в Єврокомісії.

Раніше Угорщина мала претензії щодо українського закону про освіту. Будапешт звернувся до ОБСЄ, ООН і ЄС через освітній закон України.

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