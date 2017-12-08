Єврокомісія вирішила через суд розібратися з Угорщиною щодо закону про освіту

"Єврокомісія зробила це звернення на тій підставі, що закон з внесеними до нього правками несумісний з положенням про свободу вищих навчальних закладів надавати послуги і розміщуватися в будь-якому місці в ЄС. Крім того, Єврокомісія також дотримується думки, що нове законодавство суперечить праву на академічні свободи, праву на освіту та свободу ведення бізнесу відповідно до Хартії основних прав Європейського Союзу і правових норм ЄС з міжнародного права торгівлі", - йдеться в заяві.

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Єврокомісія, як зазначається, почала цю процедуру проти Угорщини в квітні 2017 року.

"Оскільки Угорщина зберігала свою позицію в своїх відповідях на лист з офіційним попередженняи, аргументовану думку і додаткову мотивовану думку і не вносила зміни в закон про вищу освіту для приведення у відповідність до законодавства ЄС, Єврокомісія вирішила звернутися щодо Угорщини до Європейського суду ЄС", - заявили в Єврокомісії.

Раніше Угорщина мала претензії щодо українського закону про освіту. Будапешт звернувся до ОБСЄ, ООН і ЄС через освітній закон України.