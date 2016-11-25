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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еврокомиссия выделила 10 млн евро на поддержку предотвращения насилия против женщин

Киев • УНН

 • 7012 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Европейская Комиссия выделила 10 млн евро на поддержку локальных усилий по предотвращению насилия по гендерному признаку и помощь его жертвам в Европейском Союзе. Об этом говорится в совместном заявлении по случаю Международного дня за ликвидацию насилия в отношении женщин, 25 ноября 2016 г., передает УНН.

Еврокомиссия выделила 10 млн евро на поддержку предотвращения насилия против женщин

"Сегодня Европейская Комиссия начинает ряд действий, запланированных на 2017 год. Их цель - побороть насилие против женщин и девушек во всех его формах. Мы выделили 10 млн евро на поддержку локальных усилий по предотвращению насилия по гендерному признаку и помощь его жертвам в Европейском Союзе. Наша цель -предоставить больше информации и повысить уровень осведомленности граждан о насилии против женщин. Мы ориентируемся как на широкую общественность, так и на профессионалов, которые могут помочь изменить эту ситуацию - полицейских, учителей, врачей, судей и т.д.", - говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении отмечается, ЕС также наращивает свои усилия в оказании медицинской помощи, правовой поддержки, надлежащей психологической и психосоциальной помощи женщинам и девушкам, которые прибывают в ЕС, убегая от вооруженных конфликтов, преследований, нестабильности или нищеты, а между становятся жертвами дискриминации и насилия.

Также сообщается, что в 2017 году ЕС будет оказывать конкретную поддержку жертвам насилия в самых опасных регионах.

Украинские Национальные Новости

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