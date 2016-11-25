Еврокомиссия выделила 10 млн евро на поддержку предотвращения насилия против женщин

"Сегодня Европейская Комиссия начинает ряд действий, запланированных на 2017 год. Их цель - побороть насилие против женщин и девушек во всех его формах. Мы выделили 10 млн евро на поддержку локальных усилий по предотвращению насилия по гендерному признаку и помощь его жертвам в Европейском Союзе. Наша цель -предоставить больше информации и повысить уровень осведомленности граждан о насилии против женщин. Мы ориентируемся как на широкую общественность, так и на профессионалов, которые могут помочь изменить эту ситуацию - полицейских, учителей, врачей, судей и т.д.", - говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении отмечается, ЕС также наращивает свои усилия в оказании медицинской помощи, правовой поддержки, надлежащей психологической и психосоциальной помощи женщинам и девушкам, которые прибывают в ЕС, убегая от вооруженных конфликтов, преследований, нестабильности или нищеты, а между становятся жертвами дискриминации и насилия.

Также сообщается, что в 2017 году ЕС будет оказывать конкретную поддержку жертвам насилия в самых опасных регионах.