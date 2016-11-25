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Єврокомісія виділила 10 млн євро на підтримку запобігання насильства проти жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Європейська Комісія виділила 10 млн євро на підтримку локальних зусиль із запобігання насильству за ґендерною ознакою та допомогу його жертвам у Європейському Союзі. Про це йдеться в спільній заяві з нагоди Міжнародного дня за ліквідацію насильства проти жінок, 25 листопада 2016 року, передає УНН.

Єврокомісія виділила 10 млн євро на підтримку запобігання насильства проти жінок

“Сьогодні Європейська Комісія розпочинає низку дій, запланованих на 2017 рік. Їхня мета — побороти насильство проти жінок та дівчат у всіх його формах. Ми виділили 10 мільйонів євро на підтримку локальних зусиль із запобігання насильству за ґендерною ознакою та допомогу його жертвам у Європейському Союзі. Наша мета —надати більше інформації та підвищити рівень обізнаності громадян про насильство проти жінок. Ми орієнтуємось як на широку громадськість, так і на професіоналів, які можуть допомогти змінити цю ситуацію — поліціантів, вчителів, лікарів, суддів тощо”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, у заяві зазначається, ЄС також нарощує свої зусилля у наданні медичної допомоги, правової підтримки, належної психологічної та психосоціальної допомоги жінкам та дівчатам, що прибувають до ЄС, втікаючи від збройних конфліктів, переслідувань, нестабільності чи зубожіння, а тимчасом стають жертвами дискримінації та насилля.

Також повідомляється, що в 2017 році ЄС надаватимемо конкретну підтримку жертвам насильства у найвіддаленіших та найбільш небезпечних регіонах.

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