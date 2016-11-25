Єврокомісія виділила 10 млн євро на підтримку запобігання насильства проти жінок

“Сьогодні Європейська Комісія розпочинає низку дій, запланованих на 2017 рік. Їхня мета — побороти насильство проти жінок та дівчат у всіх його формах. Ми виділили 10 мільйонів євро на підтримку локальних зусиль із запобігання насильству за ґендерною ознакою та допомогу його жертвам у Європейському Союзі. Наша мета —надати більше інформації та підвищити рівень обізнаності громадян про насильство проти жінок. Ми орієнтуємось як на широку громадськість, так і на професіоналів, які можуть допомогти змінити цю ситуацію — поліціантів, вчителів, лікарів, суддів тощо”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, у заяві зазначається, ЄС також нарощує свої зусилля у наданні медичної допомоги, правової підтримки, належної психологічної та психосоціальної допомоги жінкам та дівчатам, що прибувають до ЄС, втікаючи від збройних конфліктів, переслідувань, нестабільності чи зубожіння, а тимчасом стають жертвами дискримінації та насилля.

Також повідомляється, що в 2017 році ЄС надаватимемо конкретну підтримку жертвам насильства у найвіддаленіших та найбільш небезпечних регіонах.