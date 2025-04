Еврокомиссия: вакцинированные граждане должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри ЕС

Детали

“Полностью вакцинированные лица, имеющие сертификаты о вакцинации, должны быть освобождены от тестирования или карантина при поездках через 14 дней после получения последней дозы. Это также должно распространяться на выздоровевших от коронавируса, получивших однократную дозу двухкомпонентной вакцины”, — сказал он.

Кроме того, по словам еврокомиссара, выздоровевшие после заражения коронавирусом лица, имеющие сертификаты о вакцинации, “должны быть освобождены от тестирования или карантина в течение первых 180 дней после положительного ПЦР-теста”.

Еврокомиссар также рассказал, что ряд стран ЕС хотят запрашивать сертификаты о вакцинации от коронавируса для доступа на концерты и другие массовые мероприятия. “Некоторые страны ЕС заявили, что хотели бы распространить сертификаты на посещение концертов и других массовых мероприятий. Это возможно, если есть соответствующее национальное законодательство”, — сообщил он.

Что касается иностранных граждан, то, по словам Рейндерса, они смогут получить европейские сертификаты о вакцинации для путешествий по ЕС в условиях пандемии. “Если иностранные граждане приедут в ЕС, будучи вакцинированными, они смогут иметь европейские сертификаты для путешествий в странах ЕС”, — сказал он.

Ранее Еврокомиссия говорила только о возможном признании иностранных сертификатов о вакцинации. Рейндерс подтвердил, что ЕС ведет переговоры с третьими странами по этому вопросу. “Мы также работаем над признанием сертификатов с иностранными государствами”, — отметил он. По словам Рейндерса, на данный момент 7 стран Евросоюза готовы к введению сертификатов о вакцинации. “Мы продолжаем тестировать систему”, — добавил он.

Сертификаты вакцинации

Как ранее объявляло руководство ЕС, система сертификатов вакцинации в ЕС будет поэтапно запущена с середины июня, что позволит постепенно возобновить свободу перемещения в Евросоюзе. Ожидается, что система зеленых пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

Эти сертификаты будут содержать следующие группы данных: о том, проводилась ли вакцинация, когда и каким препаратом, когда обладатель документа проходил последний ПЦР-тест, переносил ли он ранее COVID-19. Действие пропусков ограничат по времени, но конкретные сроки не называются. Документ должен снимать для его обладателя большинство санитарных барьеров при поездках внутри ЕС, однако подробно детали его применения пока не озвучены.

As the epidemiological situation is improving and vaccination campaigns are speeding up, we propose that EU countries gradually ease travel measures, including most importantly for the holders of the EU Digital COVID Certificate.



https://t.co/ezddFkzdpt #EUCOVIDCertificate pic.twitter.com/3OM6jyLOb9

— European Commission (@EU_Commission) May 31, 2021