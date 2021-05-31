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Єврокомісія: вакциновані громадяни мають бути звільнені від тестів та карантину під час поїздок всередині ЄС

Київ • УНН

 • 14533 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Особи, які повністю пройшли вакцинацію від коронавірусу, повинні бути звільнені від тестів і карантину під час поїздок всередині Євросоюзу. Про це повідомив у понеділок на прес-конференції в Брюсселі єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає УНН.

Єврокомісія: вакциновані громадяни мають бути звільнені від тестів та карантину під час поїздок всередині ЄС

Деталі

“Повністю вакциновані особи, які мають сертифікати про вакцинацію, повинні бути звільнені від тестування або карантину при поїздках через 14 днів після отримання останньої дози. Це також повинно поширюватися на одужалих від коронавірусу, які отримали одноразову дозу двокомпонентної вакцини”, — сказав він.

Крім того, за словами єврокомісара, одужалі після зараження коронавірусом особи, які мають сертифікати про вакцинацію, “повинні бути звільнені від тестування або карантину протягом перших 180 днів після позитивного ПЛР-тесту”.

Єврокомісар також розповів, що ряд країн ЄС хочуть запитувати сертифікати про вакцинації від коронавірусу для доступу на концерти та інші масові заходи. “Деякі країни ЄС заявили, що хотіли б поширити сертифікати на відвідування концертів та інших масових заходів. Це можливо, якщо є відповідне національне законодавство”, — повідомив він.

Що стосується іноземних громадян, то, за словами Рейндерса, вони зможуть отримати європейські сертифікати про вакцинацію для подорожей по ЄС в умовах пандемії. “Якщо іноземні громадяни приїдуть в ЄС, будучи вакцинованими, вони зможуть мати європейські сертифікати для подорожей в країнах ЄС”, — сказав він.

Раніше Єврокомісія говорила тільки про можливе визнання іноземних сертифікатів про вакцинацію. Рейндерс підтвердив, що ЄС веде переговори з третіми країнами з цього питання. “Ми також працюємо над визнанням сертифікатів з іноземними державами”, — зазначив він. За словами Рейндерса, на даний момент 7 країн Євросоюзу готові до введення сертифікатів про вакцинацію. “Ми продовжуємо тестувати систему”, — додав він.

Сертифікати вакцинації

Як раніше повідомляло керівництво ЄС, система сертифікатів вакцинації в ЄС буде поетапно запущена з середини червня, що дозволить поступово відновити свободу переміщення в Євросоюзі. Очікується, що система зелених перепусток повинна в повному обсязі заробити до 1 липня, коли в більшості країн Євросоюзу починається сезон відпусток.

Ці сертифікати будуть містити такі групи даних: про те, чи проводилася вакцинація, коли і яким препаратом, коли власник документа проходив останній ПЛР-тест, чи переносив він раніше COVID-19. Дію перепусток обмежать за часом, але конкретні терміни не називаються. Документ повинен знімати для його володаря більшість санітарних бар’єрів при поїздках усередині ЄС, однак детально деталі його застосування поки не озвучені.

As the epidemiological situation is improving and vaccination campaigns are speeding up, we propose that EU countries gradually ease travel measures, including most importantly for the holders of the EU Digital COVID Certificate.

https://t.co/ezddFkzdpt #EUCOVIDCertificate pic.twitter.com/3OM6jyLOb9

— European Commission  (@EU_Commission) May 31, 2021

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