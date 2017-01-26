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Евро может скоро исчезнуть - кандидат на должность посла США в ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Бывший исполнительный директор ООН в Женеве профессор Тед Маллок, которого, по предварительной информации, президент США Дональд Трамп хочет назначить послом США в ЕС, заявил, что единая европейская валюта может скоро исчезнуть. Об этом он сказал в интервью BBC, передает УНН.

По его словам, евро может потерпеть крах в течение ближайших 18 месяцев.

Также Т.Маллок сказал, что, по его мнению, для Великобритании лучшим вариантом был бы "чистый", или "жесткий" Brexit. По его словам, как только страна выйдет из общего рынка и таможенного союза, она сможет игнорировать "брюссельскую бюрократию" и заключить торговое соглашение гораздо раньше, чем это удастся сделать ЕС.

"Лично я не уверен, что будет существовать Европейский Союз, с которым можно было бы проводить торговые переговоры. Я думаю, Дональд Трамп настроен резко отрицательно относительно наднациональных организаций. Он предпочитает двусторонние отношения  с независимыми странами ", - добавил он.

Кроме того, по его словам, результаты нынешних выборов в Нидерландах, Франции и Германии могут нанести серьезный удар по Европейскому Союзу.

Напомним, правительство Британии обнародует свои планы по Brexit в официальном политическом документе.

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