Євро може скоро зникнути – кандидат на посаду посла США у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Колишній виконавчий директор ООН в Женеві професор Тед Маллок, якого, за попередньою інформацією, президент США Дональд Трамп хоче призначити послом США в ЄС, заявив, що єдина європейська валюта може скоро зникнути. Про це він сказав в інтерв’ю BBC, передає УНН.
За його словами, євро може зазнати краху протягом найближчих 18 місяців.
Також Т.Маллок сказав, що, на його думку, для Британії найкращим варіантом був би “чистий”, або “жорсткий” Brexit. За його словами, щойно країна вийде із загального ринку й митного союзу, вона зможе ігнорувати “брюссельську бюрократію” та укласти торгову угоду набагато раніше, ніж це вдасться зробити ЄС.
“Особисто я не впевнений, що буде існувати Європейський Союз, з яким можна було б проводити торгові переговори. Я думаю, Дональд Трамп налаштований різко негативно стосовно наднаціональних організацій. Він надає перевагу двостороннім відносинам з незалежними країнами”, — додав він.
Крім того, за його словами, результати цьогорічних виборів в Нідерландах, Франції та Німеччини можуть завдати серйозного удару по Європейському Союзу.
Нагадаємо, уряд Британії оприлюднить свої плани щодо Brexit в офіційному політичному документі.