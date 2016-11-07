"Евро Фарма Интернешнл" не помогает в лечении бойцов АТО - Минобороны

Так, иностранная компания ООО "Евро Фарм Интернешнл" в с. Петровское Киево-Святошинского района Киевской области получила в частную собственность земельный участок в 4 га , где начала строительство химико-фармацевтического предприятия.

При этом, в Киево-Святошинской райадминистрации не нашли ни одного документа по этой компании .

Вместе с тем, на официальном сайте ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" сказано, что компания "в тесном сотрудничестве с Министерством обороны обязалась лечить солдат АТО, используя свои инновационные продукты".

Такие данные, в Министерстве обороны Украины опровергли.

"Военно-медицинский департамент Министерства обороны не сотрудничает с компанией " Евро Фарм Интернешнл ", - сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УНН, Киевский областной совет не предоставляла ни согласования на строительство "Евро фарм " под Киевом и не утверждала никаких программ финансирования в этом направлении .

Более того, как оказалось, законность упомянутого строительства в "Евро Фарм" в с. Петровское в прокуратуре не проверяли .

Не проверяли сведения фармацевтически-химического предприятия и в Государственной экологической инспекции Киевской области .

Также напомним, под Киевом может появиться химпроизводство, против которого выступали боярчане .