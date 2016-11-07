"Евро Фарма Интернешнл" не помогает в лечении бойцов АТО - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о том, что иностранная компания ООО "Евро Фарм Интернешнл" вроде бы оказывает помощь в лечении бойцов АТО. Об этом в сообщили ведомстве, отвечая на запрос УНН.
Так, иностранная компания ООО "Евро Фарм Интернешнл" в с. Петровское Киево-Святошинского района Киевской области получила в частную собственность земельный участок в 4 га , где начала строительство химико-фармацевтического предприятия.
При этом, в Киево-Святошинской райадминистрации не нашли ни одного документа по этой компании .
Вместе с тем, на официальном сайте ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" сказано, что компания "в тесном сотрудничестве с Министерством обороны обязалась лечить солдат АТО, используя свои инновационные продукты".
Такие данные, в Министерстве обороны Украины опровергли.
"Военно-медицинский департамент Министерства обороны не сотрудничает с компанией " Евро Фарм Интернешнл ", - сообщили в ведомстве.
Напомним, как сообщал УНН, Киевский областной совет не предоставляла ни согласования на строительство "Евро фарм " под Киевом и не утверждала никаких программ финансирования в этом направлении .
Более того, как оказалось, законность упомянутого строительства в "Евро Фарм" в с. Петровское в прокуратуре не проверяли .
Не проверяли сведения фармацевтически-химического предприятия и в Государственной экологической инспекции Киевской области .
Также напомним, под Киевом может появиться химпроизводство, против которого выступали боярчане .