“Євро Фарма Інтернешнл” не допомагає в лікуванні бійців АТО - Міноборони

Так, іноземна компанія ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” у с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області отримала у приватну власність земельну ділянку у 4 га, де розпочала будівництво хіміко-фармацевтичного підприємства.

При цьому, у Києво-Святошинській райадміністрації не знайшли жодного документу щодо цієї компанії.

Разом з тим, на офіційному сайті ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” сказано, що компанія “в тісній співпраці з Міністерством оборони взяла на себе зобов’язання лікувати солдат АТО, використовуючи свої інноваційні продукти”.

Такі дані, у Міністерстві оборони України спростували.

“Військово-медичний департамент Міністерства оборони не співпрацює з компанією “Євро Фарма Інтернешнл”, — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Київська обласна рада не надавала жодного погодження на будівництво “Євро фарми” під Києвом та не затверджувала жодних програм фінансування щодо цього напрямку.

Більше того, як виявилося, законність згаданого будівництва у “Євро фарми” у с. Петрівське у прокуратурі не перевіряли.

Не перевіряли зведення фармацевтично-хімічного підприємства й у Державній екологічній інспекції Київської області.

Також нагадаємо, під Києвом може з’явитися хімвиробництво, проти якого виступали боярчани.