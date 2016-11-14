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15 марта, 19:03 • 111194 просмотра

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ЕС ввел санкции против 17 министров Сирии и главы центробанка

ЕС ввел санкции против 17 министров Сирии и главы центробанка

Киев • УНН

 • 5513 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Совет ЕС включил 17 министров и главу центробанка Сирии в перечень тех, по которым действуют ограничительные меры Евросоюза против сирийского режима. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает УНН.

Отмечается, что такие санкции против сирийских министров и главы центорбанка введены за жесткие репрессии против гражданского населения.

"Это решение увеличивает общее количество лиц, в отношении которых действуют визовые запреты и замораживание счетов, до 234", - говорится в сообщении.

Кроме того, были введены санкции против 69 компаний. Они включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на отдельные сферы инвестиций, замораживание счетов сирийского центробанка в ЕС, ограничение на экспорт оборудования или технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, и тому подобное.

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