ЄС запровадив санкції проти 17 міністрів Сирії та глави центробанку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Рада ЄС включила 17 міністрів і главу центробанку Сирії до переліку тих, щодо яких діють обмежувальні заходи Євросоюзу проти сирійського режиму. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає УНН.
Наголошується, що такі санкції проти сирійських міністрів і глави центорбанку введені за жорсткі репресії проти цивільного населення.
“Це рішення збільшує загальну кількість осіб, проти яких діють візові заборони і замороження рахунків, до 234”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, були запроваджені санкції проти 69 компаній. Вони включають в себе нафтове ембарго, обмеження на окремі сфери інвестицій, замороження рахунків сирійського центробанку в ЄС, обмеження на експорт обладнання або технологій, що можуть бути використані для внутрішніх репресій, тощо.