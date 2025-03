ЕС решительно осуждает решение Талибана приостановить обучение женщин в университетах Афганистана - Боррель

Цитата

"ЕС решительно осуждает решение Талибана приостановить высшее образование для афганских женщин. Уникальный шаг в мире, который нарушает права и стремления афганцев и лишает Афганистан вклада женщин в общество. Преследование по гендерному признаку является преступлением против человечества", - написал он.

The EU strongly condemns the Taliban’s decision to suspend higher education for Afghan women.



A unique move in the world that violates rights and aspirations of Afghans and deprives #Afghanistan of women’s contributions to society.



Gender persecution is a crime against humanity

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 21, 2022

Дополнение

20 декабря Талибы запретили женщинам получать университетское образование в Афганистане, это значит, что теперь они могут посещать только начальные школы. В заявлении, опубликованном во вторник, всем государственным и частным университетам и колледжам было предписано обеспечить соблюдение запрета на образование женщин до последующего уведомления.

Отмечается, что в марте девушкам запретили возвращаться в средние школы после того, как талибы приказали закрыть школы для девушек только через несколько часов после того, как они должны были возобновить работу после многомесячного закрытия, примененного после захвата власти Талибаном в августе 2021 года.