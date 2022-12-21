ЕС решительно осуждает решение Талибана приостановить обучение женщин в университетах Афганистана - Боррель

ukru
Эксклюзив
16:00 • 64001 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 125571 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131046 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 108992 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103285 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 89256 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110876 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136068 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122978 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136716 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

14 марта, 09:16 • 36200 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 129809 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115792 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 73926 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 67078 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227247 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257803 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196185 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201620 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236976 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 73926 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115792 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118695 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126242 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141382 просмотра
Актуальное
ЕС решительно осуждает решение Талибана приостановить обучение женщин в университетах Афганистана - Боррель

ЕС решительно осуждает решение Талибана приостановить обучение женщин в университетах Афганистана - Боррель

Киев • УНН

 • 366405 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал решение правительства Талибана приостановить обучение в университетах для всех студенток в Афганистане. Об этом он написал в Twitter, информирует УНН

Цитата

"ЕС решительно осуждает решение Талибана приостановить высшее образование для афганских женщин. Уникальный шаг в мире, который нарушает права и стремления афганцев и лишает Афганистан вклада женщин в общество. Преследование по гендерному признаку является преступлением против человечества", - написал он. 

The EU strongly condemns the Taliban’s decision to suspend higher education for Afghan women.

A unique move in the world that violates rights and aspirations of Afghans and deprives #Afghanistan of women’s contributions to society.

Gender persecution is a crime against humanity

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 21, 2022

Дополнение

20 декабря Талибы запретили женщинам получать университетское образование в Афганистане, это значит, что теперь они могут посещать только начальные школы. В заявлении, опубликованном во вторник, всем государственным и частным университетам и колледжам было предписано обеспечить соблюдение запрета на образование женщин до последующего уведомления.

Отмечается, что в марте девушкам запретили возвращаться в средние школы после того, как талибы приказали закрыть школы для девушек только через несколько часов после того, как они должны были возобновить работу после многомесячного закрытия, примененного после захвата власти Талибаном в августе 2021 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы