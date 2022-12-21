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ЄС рішуче засуджує рішення Талібану призупинити навчання жінок в університетах Афганістану - Боррель

ЄС рішуче засуджує рішення Талібану призупинити навчання жінок в університетах Афганістану - Боррель

Київ • УНН

 • 366408 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував рішення уряду Талібану призупинити навчання в університетах для всіх студенток в Афганістані. Про це він написав у Twitter, інформує УНН

Цитата

"ЄС рішуче засуджує рішення Талібану призупинити вищу освіту для афганських жінок. Унікальний крок у світі, який порушує права та прагнення афганців і позбавляє Афганістан внеску жінок у суспільство. Переслідування за гендерною ознакою є злочином проти людства", - написав він. 

The EU strongly condemns the Taliban’s decision to suspend higher education for Afghan women.

A unique move in the world that violates rights and aspirations of Afghans and deprives #Afghanistan of women’s contributions to society.

Gender persecution is a crime against humanity

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 21, 2022

Доповнення

20 грудня Таліби заборонили жінкам здобувати університетську освіту в Афганістані, це означає, що тепер вони можуть відвідувати лише початкові школи. У заяві, опублікованій у вівторок, усім державним та приватним університетам та коледжам було наказано забезпечити дотримання заборони на освіту жінок до подальшого повідомлення.

Зазначається, у березні дівчатам заборонили повертатися до середніх шкіл після того, як таліби наказали закрити школи для дівчат лише через кілька годин після того, як вони мали відновити роботу після багатомісячного закриття, застосованого після захоплення влади Талібаном у серпні 2021 року.

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