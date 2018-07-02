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ЕС официально продолжит экономические санкции против России в четверг - СМИ

ЕС официально продолжит экономические санкции против России в четверг - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Экономические санкции Европейского союза против России должны быть официально продлены в четверг после обеда. Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Экономические санкции ЕС против России должны быть официально продлены в четверг после обеда", - написал Р.Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.

Как сообщал УНН, Совет ЕС продлил ограничительные меры в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

The Eu's economic sanctions on #Russia should be officially prolonged on Thu afternoon. #Ukraine #Crimea

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 июля 2018 г.

Украинские Национальные Новости

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