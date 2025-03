ЕС официально продолжит экономические санкции против России в четверг - СМИ

"Экономические санкции ЕС против России должны быть официально продлены в четверг после обеда", - написал Р.Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.

Как сообщал УНН, Совет ЕС продлил ограничительные меры в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

The Eu's economic sanctions on #Russia should be officially prolonged on Thu afternoon. #Ukraine #Crimea

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 июля 2018 г.