ЄС офіційно продовжить економічні санкції проти Росії у четвер - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Економічні санкції Європейського союзу проти Росії мають бути офіційно продовжені у четвер після обіду. Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент “Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Економічні санкції ЄС проти Росії мають бути офіційно продовжені у четвер після обіду”, — написав Р.Йозвяк.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідери ЄС ухвалили політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.
Як повідомляв УНН, Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи у зв'язку з незаконною анексією Криму та Севастополя до 23 червня 2019 року.
The Eu’s economic sanctions on #Russia should be officially prolonged on Thu afternoon. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 июля 2018 г.