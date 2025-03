ЄС офіційно продовжить економічні санкції проти Росії у четвер - ЗМІ

“Економічні санкції ЄС проти Росії мають бути офіційно продовжені у четвер після обіду”, — написав Р.Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідери ЄС ухвалили політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

Як повідомляв УНН, Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи у зв'язку з незаконною анексією Криму та Севастополя до 23 червня 2019 року.

The Eu’s economic sanctions on #Russia should be officially prolonged on Thu afternoon. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 июля 2018 г.