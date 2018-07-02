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ЄС офіційно продовжить економічні санкції проти Росії у четвер - ЗМІ

ЄС офіційно продовжить економічні санкції проти Росії у четвер - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Економічні санкції Європейського союзу проти Росії мають бути офіційно продовжені у четвер після обіду. Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент “Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

“Економічні санкції ЄС проти Росії мають бути офіційно продовжені у четвер після обіду”, — написав Р.Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідери ЄС ухвалили політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

Як повідомляв УНН, Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи у зв'язку з незаконною анексією Криму та Севастополя до 23 червня 2019 року.

The Eu’s economic sanctions on #Russia should be officially prolonged on Thu afternoon. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 июля 2018 г.

Українські Національні Новини

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