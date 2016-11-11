ЕС не исключает приостановки переговоров по TTIP после победы Д.Трампа

"Есть веские основания считать, что будет пауза в переговорах по TTИП и этот вопрос не будет в списке главных приоритетов новой администрации", - сказала С.Мальмстрем.

Еврокомиссар также добавила, что не видит смысла в проведении новых раундов переговоров.

"С новоизбранным президентом США мы на самом деле не знаем, что будет происходить дальше", - отметила она.

Переговоры между ЕС и США по соглашению о зоне свободной торговли продолжаются более трех лет. Во время предвыборной кампании Д.Трамп обещал, что в случае его избрания президентом США не будут работать дальше над проектом введения свободной торговли с ЕС.