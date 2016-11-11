ЕС не исключает приостановки переговоров по TTIP после победы Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Переговоры по соглашению о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTИП) между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, скорее всего, будут отсрочены на неопределенное время после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом в пятницу заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Есть веские основания считать, что будет пауза в переговорах по TTИП и этот вопрос не будет в списке главных приоритетов новой администрации", - сказала С.Мальмстрем.
Еврокомиссар также добавила, что не видит смысла в проведении новых раундов переговоров.
"С новоизбранным президентом США мы на самом деле не знаем, что будет происходить дальше", - отметила она.
Переговоры между ЕС и США по соглашению о зоне свободной торговли продолжаются более трех лет. Во время предвыборной кампании Д.Трамп обещал, что в случае его избрания президентом США не будут работать дальше над проектом введения свободной торговли с ЕС.