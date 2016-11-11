ЄС не виключає призупинки переговорів щодо TTIP після перемоги Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Переговори щодо угоди про Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство (TTIP) між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, найімовірніше, будуть відтерміновані на невизначений час після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа. Про це у п'ятницю заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Є вагомі підстави вважати, що буде пауза у переговорах щодо TTIP і що це питання не буде у переліку найбільших пріоритетів нової адміністрації", - сказала С.Мальмстрьом.
Єврокомісар також додала, що не бачить сенсу у проведенні нових раундів переговорів.
"З новообраним президентом США ми насправді не знаємо, що відбуватиметься далі", - зазначила вона.
Переговори між ЄС та США щодо угоди про зону вільної торгівлі тривають більш ніж три роки. Під час передвиборчої кампанії Д.Трамп обіцяв, що у випадку його обрання президентом США не працюватимуть далі над проектом запровадження вільної торгівлі з ЄС.