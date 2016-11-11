ЄС не виключає призупинки переговорів щодо TTIP після перемоги Д.Трампа

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21497 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 42819 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66420 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137076 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200284 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190841 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211512 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196899 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152275 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153043 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
90 %
750 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 35506 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75479 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 25952 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54071 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 32895 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479224 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316303 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378557 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490328 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734649 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123904 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183520 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126334 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161211 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184401 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

ЄС не виключає призупинки переговорів щодо TTIP після перемоги Д.Трампа

ЄС не виключає призупинки переговорів щодо TTIP після перемоги Д.Трампа

Київ • УНН

 • 9323 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Переговори щодо угоди про Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство (TTIP) між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, найімовірніше, будуть відтерміновані на невизначений час після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа. Про це у п'ятницю заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Є вагомі підстави вважати, що буде пауза у переговорах щодо TTIP і що це питання не буде у переліку найбільших пріоритетів нової адміністрації", - сказала С.Мальмстрьом.

Єврокомісар також додала, що не бачить сенсу у проведенні нових раундів переговорів.

"З новообраним президентом США ми насправді не знаємо, що відбуватиметься далі", - зазначила вона.

Переговори між ЄС та США щодо угоди про зону вільної торгівлі тривають більш ніж три роки. Під час передвиборчої кампанії Д.Трамп обіцяв, що у випадку його обрання президентом США не працюватимуть далі над проектом запровадження вільної торгівлі з ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,814.50
Золото
$3,172.05
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,797.85