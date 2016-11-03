ЕС не выдавал директив по поводу авианосной группы ВМФ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини сообщила, что Брюссель не выдавал специальной директивы с инструкциями для стран Евросоюза, которая предписывала бы им определенный регламент действий по кораблям авианосной группы военно-морского флота РФ, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Это заявление главы европейской дипломатии было сделано в ходе совместной пресс-конференции в Валетте с мальтийским министром иностранных дел Джорджем Велла.
Напомним, как сообщал УНН, ни один военный корабль флота Российской Федерации не будет заправляться на Мальте на пути в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джордж Велла.