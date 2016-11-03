ЄС не видавав директив з приводу авіаносної групи ВМФ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні повідомила, що Брюссель не видавав спеціальної директиви з інструкціями для країн Євросоюзу, яка наказувала б їм певний регламент дій щодо кораблів авіаносної групи військово-морського флоту РФ, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Цю заяву глави європейської дипломатії було зроблено в ході спільної прес-конференції в Валетте з мальтійським міністром закордонних справ Джорджем Велла.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, жоден військовий корабель флоту Російської Федерації не буде заправлятися на Мальті на шляху до Сирії. Про це заявив міністр закордонних справ країни Джордж Велла.