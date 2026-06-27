ЕС инвестирует более €700 млн в украинские оборонные технологии - Минобороны
Киев • УНН
Европейский Союз открывает путь к более чем 700 млн евро инвестиций в украинские оборонные технологии. Финансирование направят на масштабирование производства беспилотников и других военных решений.
Европейский Союз открывает путь к более чем 700 млн евро инвестиций в украинские оборонные технологии. Это станет возможным благодаря 343 млн евро гарантий ЕС и грантов смешанного финансирования, сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
В Минобороны отметили, что соответствующие соглашения Европейская комиссия, Министерство обороны Украины и правительства Франции и Финляндии подписали во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в Гданьске.
Финансирование будет направлено на масштабирование производства украинских беспилотников, систем противодействия дронам, наземных роботизированных комплексов, а также авиационных, навигационных и коммуникационных решений.
В ведомстве подчеркнули, что новые договоренности должны помочь привлечь более 700 млн евро инвестиций для развития украинского оборонно-промышленного комплекса и современных военных технологий.
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