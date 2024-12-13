Ямайка шагает к республике: подан законопроект о смещении короля Чарльза

Правительство Ямайки начало процесс перехода к республике, представив законопроект об устранении короля Чарльза с должности главы государства. Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Ямайка начала процесс отказа от конституционной монархии, представив в парламенте законопроект об устранении короля Чарльза с должности главы государства и переходе к республике.

После обретения независимости в 1962 году Ямайка, как и многие бывшие британские колонии, сохранила британского монарха как символического главу государства. Его функции выполняет генерал-губернатор, но должность по большей части носит церемониальный характер и воспринимается как наследие колониального прошлого. В случае принятия нового законодательства главой государства станет президент Ямайки с такими же символическими полномочиями.

Министр юстиции и конституционных дел Марлен Малаху Форте, которая представила законопроект, отметила, что инициатива является ответом на многочисленные призывы граждан внести изменения в конституцию страны.

"Каждый год, когда мы празднуем независимость 6 августа, нации предлагается поразмышлять о своих достижениях с момента обретения независимости и о том, что еще предстоит сделать, и каждый год задается вопрос, когда мы упраздним монархию и будем иметь ямайского главу государства", - сказала она в интервью Guardian.

Законопроект также повлияет на определение гражданства Ямайки и изменит политическую структуру страны, в частности через расширение Сената за счет независимых от политических партий сенаторов.

Для принятия законопроекта необходимо пройти несколько этапов, включая рассмотрение в совместных комитетах, голосование в парламенте и проведение национального референдума. Однако инициатива может столкнуться с препятствиями. Оппозиционные партии уже выразили обеспокоенность относительно времени рассмотрения законопроекта накануне национальных выборов в следующем году и отсутствия положений о замене британского Тайного совета Карибским судом как высшей апелляционной инстанцией Ямайки.

"Мы не считаем, что вы можете сказать, что вы полностью деколонизированы, если вы все еще сохраняете Тайный совет как высшую судебную инстанцию. Вы не можете уйти от короля, но все равно должны обращаться к нему, когда хотите, чтобы правосудие было осуществлено для вашего народа - и в этом контексте Тайный совет как высшая судебная инстанция является анахронизмом", - заявила сенатор Донна Скотт-Моттли, пресс-секретарь по вопросам правосудия от главной оппозиционной Народной национальной партии.

Она также отметила, что оппозиция готова работать над законопроектом в сотрудничестве с правительством. "Это вопрос не о политических партиях, а о нашей нации, нашем народе и завершении пути к полной независимости для Ямайки", - подчеркнула она.

Малаху Форте отметила, что правительство премьер-министра Эндрю Холнеса применяет поэтапный подход к реформам, и следующим шагом станут вопросы, связанные с судебной системой.

"За эти годы было проделано много работы, но нам так и не удалось вынести законопроект на рассмотрение парламента. Принятие изменений требует принятия законопроекта о судебной реформе", - пояснила она.

В самом Кингстоне новость о законопроекте вызвала неоднозначную реакцию среди местных жителей.

"Британцы на самом деле не делают ничего существенного для нашей страны, поэтому нет смысла иметь их во главе государства. К тому же, нам труднее поехать в Англию, чем в любую другую страну ... так что, во что бы то ни стало, покончите с монархией", - сказала Морин Браммер.

Напомним

Сенатор от коренного населения Лидия Торп выразила свой гнев по поводу визита британского монарха в австралийский парламент.