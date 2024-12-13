Ямайка шагает к республике: подан законопроект о смещении короля Чарльза

ukenru
Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
13:15 • 33685 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
12:20 • 82750 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
12:17 • 62959 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 105488 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 117610 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 128793 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 131776 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 135078 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 203469 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150493 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Курс валют на 13 декабря: Нацбанк продолжает снижать гривну

Курс валют на 13 декабря: Нацбанк продолжает снижать гривну

 • 59957 просмотра
"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

 • 84852 просмотра
Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

 • 89340 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

 • 75619 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 44070 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

15:04 • 23591 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

13:47 • 33784 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

12:20 • 82750 просмотра
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

 • 105488 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 129222 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

15:13 • 7638 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

15:12 • 7631 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

13:26 • 14699 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 44070 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

 • 75619 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Ямайка шагает к республике: подан законопроект о смещении короля Чарльза

Ямайка шагает к республике: подан законопроект о смещении короля Чарльза

Киев  •  УНН

 • 4143 просмотра

Read in English

Правительство Ямайки представило законопроект об отстранении короля Чарльза с должности главы государства. Страна планирует перейти к республиканской форме правления через референдум.

Правительство Ямайки начало процесс перехода к республике, представив законопроект об устранении короля Чарльза с должности главы государства. Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Ямайка начала процесс отказа от конституционной монархии, представив в парламенте законопроект об устранении короля Чарльза с должности главы государства и переходе к республике.

После обретения независимости в 1962 году Ямайка, как и многие бывшие британские колонии, сохранила британского монарха как символического главу государства. Его функции выполняет генерал-губернатор, но должность по большей части носит церемониальный характер и воспринимается как наследие колониального прошлого. В случае принятия нового законодательства главой государства станет президент Ямайки с такими же символическими полномочиями.

Министр юстиции и конституционных дел Марлен Малаху Форте, которая представила законопроект, отметила, что инициатива является ответом на многочисленные призывы граждан внести изменения в конституцию страны.

"Каждый год, когда мы празднуем независимость 6 августа, нации предлагается поразмышлять о своих достижениях с момента обретения независимости и о том, что еще предстоит сделать, и каждый год задается вопрос, когда мы упраздним монархию и будем иметь ямайского главу государства", - сказала она в интервью Guardian.

Законопроект также повлияет на определение гражданства Ямайки и изменит политическую структуру страны, в частности через расширение Сената за счет независимых от политических партий сенаторов.

Для принятия законопроекта необходимо пройти несколько этапов, включая рассмотрение в совместных комитетах, голосование в парламенте и проведение национального референдума. Однако инициатива может столкнуться с препятствиями. Оппозиционные партии уже выразили обеспокоенность относительно времени рассмотрения законопроекта накануне национальных выборов в следующем году и отсутствия положений о замене британского Тайного совета Карибским судом как высшей апелляционной инстанцией Ямайки.

"Мы не считаем, что вы можете сказать, что вы полностью деколонизированы, если вы все еще сохраняете Тайный совет как высшую судебную инстанцию. Вы не можете уйти от короля, но все равно должны обращаться к нему, когда хотите, чтобы правосудие было осуществлено для вашего народа - и в этом контексте Тайный совет как высшая судебная инстанция является анахронизмом", - заявила сенатор Донна Скотт-Моттли, пресс-секретарь по вопросам правосудия от главной оппозиционной Народной национальной партии.

Она также отметила, что оппозиция готова работать над законопроектом в сотрудничестве с правительством. "Это вопрос не о политических партиях, а о нашей нации, нашем народе и завершении пути к полной независимости для Ямайки", - подчеркнула она.

Малаху Форте отметила, что правительство премьер-министра Эндрю Холнеса применяет поэтапный подход к реформам, и следующим шагом станут вопросы, связанные с судебной системой.

"За эти годы было проделано много работы, но нам так и не удалось вынести законопроект на рассмотрение парламента. Принятие изменений требует принятия законопроекта о судебной реформе", - пояснила она.

В самом Кингстоне новость о законопроекте вызвала неоднозначную реакцию среди местных жителей.

"Британцы на самом деле не делают ничего существенного для нашей страны, поэтому нет смысла иметь их во главе государства. К тому же, нам труднее поехать в Англию, чем в любую другую страну ... так что, во что бы то ни стало, покончите с монархией", - сказала Морин Браммер.

Напомним

Сенатор от коренного населения Лидия Торп выразила свой гнев по поводу визита британского монарха в австралийский парламент.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Новости Мира
karl-iiiКарл III
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания