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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Как законно ездить на нерастаможенных авто - советы от ГФС

Киев • УНН

 • 16792 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. ЕЕсли гражданин Украины хочет временно ввезти на территорию Украины транспортное средство с иностранной регистрацией, автомобиль должен быть обязательно зарегистрирован за границей. Об этом в эфире "5 канала" сказал заместитель директора департамента организации таможенного контроля ГФС Евгений Сафонов, передает УНН.

Как законно ездить на нерастаможенных авто - советы от ГФС

"Если гражданин Украины хочет временно ввезти на территорию Украины транспортное средство с иностранной регистрацией - первое, это транспортное средство должно быть на учете в иностранном государстве обязательно. Второе, гражданин Украины имеет технический паспорт, заезжает на этом автомобиле ", - сообщил Е.Сафонов.

"И мы предложили - гражданин Украины заполняет таможенную декларацию и декларирует свой автомобиль в режиме временного ввоза. При этом идет ежемесячная уплата денежных средств в бюджет Украины - процент от суммы таможенных платежей ", - пояснил он.

Украинские Национальные Новости

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