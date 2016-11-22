Как законно ездить на нерастаможенных авто - советы от ГФС

"Если гражданин Украины хочет временно ввезти на территорию Украины транспортное средство с иностранной регистрацией - первое, это транспортное средство должно быть на учете в иностранном государстве обязательно. Второе, гражданин Украины имеет технический паспорт, заезжает на этом автомобиле ", - сообщил Е.Сафонов.

"И мы предложили - гражданин Украины заполняет таможенную декларацию и декларирует свой автомобиль в режиме временного ввоза. При этом идет ежемесячная уплата денежных средств в бюджет Украины - процент от суммы таможенных платежей ", - пояснил он.