Як законно їздити на нерозмитненому авто - поради від ДФС

“Якщо громадянин України хоче тимчасово ввезти на територію України транспортний засіб з іноземною реєстрацією — перше, цей транспортний засіб має бути на обліку в іноземній державі обов’язково. Друге, громадянин України має технічний паспорт, заїжджає на цьому автомобілі,” — повідомив Є.Сафонов.

“І ми запропонували — громадянин України заповнює митну декларацію і декларує свій автомобіль у режимі тимчасового ввезення. При цьому йде щомісячна сплата грошових коштів у бюджет України — відсоток від суми митних платежів”, — пояснив він.