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Як законно їздити на нерозмитненому авто - поради від ДФС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Якщо громадянин України хоче тимчасово ввезти на територію України транспортний засіб з іноземною реєстрацією, автомобіль має бути обов’язково зареєстрований за кордоном.Про це в ефірі “5 каналу” сказав заступник директора департаменту організації митного контролю ДФС Євген Сафонов, передає УНН.

Як законно їздити на нерозмитненому авто - поради від ДФС

“Якщо громадянин України хоче тимчасово ввезти на територію України транспортний засіб з іноземною реєстрацією — перше, цей транспортний засіб має бути на обліку в іноземній державі обов’язково. Друге, громадянин України має технічний паспорт, заїжджає на цьому автомобілі,” — повідомив Є.Сафонов.

“І ми запропонували — громадянин України заповнює митну декларацію і декларує свій автомобіль у режимі тимчасового ввезення. При цьому йде щомісячна сплата грошових коштів у бюджет України — відсоток від суми митних платежів”, — пояснив він.

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