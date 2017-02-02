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Я постараюсь, хотя бы во вступительном заявлении, вести дискуссию в мирном ключе с делегацией РФ - Ельченко

Киев • УНН

 • 9776 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал о намерениях председательства за столом Совета Безопасности ООН в этом месяце, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Уже 2 февраля новый президент РБ проведет открытое заседание по ситуации на востоке Украины, с докладом по ситуации выступят представители секретариата ООН, Управление по координации гуманитарных вопросов и ОБСЕ.

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"Нужно быть более сбалансированным и более нейтральным, чем обычно, так что я попробую найти баланс между этими моими двумя ролями", - сказал Ельченко.

"Я постараюсь будучи президентом Совета хотя бы во вступительном заявлении вести дискуссию в мирном ключе, не превращать ее в обмен репликами между мной и российской делегацией", - заверил дипломат.

Так, Украина будет председательствовать в Совбезе ООН в феврале.

Как сообщал УНН, президент может осуществить визит в США и провести заседание Совета Безопасности ООН в этом месяце.

Напомним, Украина во время заседания Кабинета министров Совета Европы призвала делегации стран-участниц усилить давление на Россию для прекращения обстрелов Авдеевки.

 

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