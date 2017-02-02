Я постараюся, хоча б у вступній заяві, вести дискусію в мирному ключі з делегацією РФ - В.Єльченко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко розповів про наміри головування за столом Ради Безпеки ООН цього місяця, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Вже 2 лютого новий президент РБ проведе відкрите засідання щодо ситуації на сході України, з доповіддю по ситуації виступлять представники секретаріату ООН, Управління з координації гуманітарних питань та ОБСЄ.
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“Потрібно бути більш збалансованим і більш нейтральним, ніж зазвичай, так що я спробую знайти баланс між цими моїми двома ролями,” — сказав В.Єльченко.
“Я постараюся будучи президентом Ради хоча б у вступній заяві вести дискусію в мирному ключі, не перетворювати її в обмін репліками між мною і російською делегацією,” — запевнив дипломат.
Так, Україна головуватиме у Радбезі ООН у лютому.
Як повідомляв УНН, президент може здійснити візит до США і провести засідання Ради Безпеки ООН цього місяця.
Нагадаємо, Україна під час засідання Кабінету міністрів Ради Європизакликала делегації країн-учасниць посилити тиск на Росію для припинення обстрілів Авдіївки.