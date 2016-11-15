Й.Столтенберг заявил о планах провести новое заседание Совета Россия-НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах провести новое заседание Совета Россия-НАТО. Об этом он сказал во вторник в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.
"Очень важно оставаться спокойными и хладнокровными, сесть и найти способы, чтобы избежать эскалации напряженности и продолжать говорить с Россией для решения различных проблем ... Мы планируем провести новое заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, и один из способов сохранить каналы для политического диалога с Россией открыто - созвать новое заседание Совета Россия-НАТО ", - сказал Й.Столтенберг, комментируя беспокойство Москвы по поводу проведения совместных учений Грузия-НАТО.
Военные учения Грузия-НАТО стартовали 10 ноября на военной базе Вазиани близ Тбилиси и продлятся до 20 ноября.
В МИД РФ заявили, что военные учения Грузия-НАТО представляют серьезную угрозу для стабильности в регионе.