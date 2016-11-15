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15 марта, 19:03 • 111176 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155084 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130616 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123665 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108804 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103541 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Й.Столтенберг заявил о планах провести новое заседание Совета Россия-НАТО

Й.Столтенберг заявил о планах провести новое заседание Совета Россия-НАТО

Киев • УНН

 • 7832 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах провести новое заседание Совета Россия-НАТО. Об этом он сказал во вторник в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Очень важно оставаться спокойными и хладнокровными, сесть и найти способы, чтобы избежать эскалации напряженности и продолжать говорить с Россией для решения различных проблем ... Мы планируем провести новое заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, и один из способов сохранить каналы для политического диалога с Россией открыто - созвать новое заседание Совета Россия-НАТО ", - сказал Й.Столтенберг, комментируя беспокойство Москвы по поводу проведения совместных учений Грузия-НАТО.

Военные учения Грузия-НАТО стартовали 10 ноября на военной базе Вазиани близ Тбилиси и продлятся до 20 ноября.

В МИД РФ заявили, что военные учения Грузия-НАТО представляют серьезную угрозу для стабильности в регионе.

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