Й.Столтенберг заявив про плани провести нове засідання Ради Росія-НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив про плани провести нове засідання Ради Росія-НАТО. Про це він сказав у вівторок у Брюсселі, передає УНН з посиланням на прес-службу Альянсу.
"Дуже важливо залишатися спокійними і холоднокровний, сісти і знайти способи, щоб уникнути ескалації напруженості і продовжувати говорити з Росією для вирішення різних проблем... Ми плануємо провести нове засідання Ради Росія-НАТО в найближчому майбутньому, і один із способів зберегти канали для політичного діалогу з Росією відкрито - скликати нове засідання Ради Росія-НАТО", - сказав Й.Столтенберг, коментуючи занепокоєння Москви з приводу проведення спільних навчань Грузія-НАТО.
Військові навчання Грузія-НАТО стартували 10 листопада на військовій базі Вазіані поблизу Тбілісі і продовжаться до 20 листопада.
У МЗС РФ заявили, що військові навчання Грузія-НАТО становлять серйозну загрозу для стабільності в регіоні.