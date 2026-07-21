Wildberries заявила о якобы быстром восстановлении работы склада в Котовске после удара ВСУ
Киев • УНН
Маркетплейс Wildberries заявил, что склад в Котовске, поврежденный ударом, возобновит прием товаров с 23 июля. Компания также обещает компенсации продавцам за поврежденную продукцию.
Маркетплейс Wildberries заявил, что складской комплекс в российском Котовске, пострадавший в результате удара, возобновит прием поставок уже с 23 июля. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Ким, передает Meduza, пишет УНН.
Детали
По ее словам, после завершения оценки состояния логистического комплекса склад снова начнет принимать товары, а продукция, находившаяся на нем, вернется в продажу.
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После украинских ударов пострадал также склад Wildberries в Электростали. Компания сообщила, что в ближайшее время товары, хранившиеся на этом объекте, снова отобразятся в личных кабинетах продавцов маркетплейса.
Компания обещает компенсации продавцам
Татьяна Ким отметила, что решение о возобновлении работы склада в Электростали пока не принято.
В то же время она заверила продавцов, что компания не оставит их без поддержки в вопросе компенсаций за поврежденный товар. По словам основательницы Wildberries, команде поручено ускорить оценку последствий, после чего будет обнародована обновленная информация.
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