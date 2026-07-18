Склады Wildberries, пораженные украинскими БПЛА, использовались для поставок подсанкционных деталей для дронов

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение двух логистических объектов и нефтяного объекта. Как сообщил Зеленский, пораженные логистические центры использовались для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих, пишет УНН.

"Сегодня наши дальнобойные санкции сработали по трем направлениям на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и в море. В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и общинам были поражены два значительных логистических объекта – в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта. Они были задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования", - сообщил глава государства.

Также поражен нефтяной объект. Кроме того, украинские мидлстрайки работали по целям в акватории Азовского моря и в Черноморской акватории и во временно оккупированном нашем Крыму. Президент поблагодарил все подразделения Сил обороны Украины за попадания.

Напомним

Сегодня украинские дроны нанесли удары по логистическим центрам российского маркетплейса Wildberries в Электростали Московской области и Катовске Тамбовской области РФ.

В сети появились видео работы украинских дронов по этим объектам.

"Каждый такой объект — это не просто коробки и полки. Это транспорт, склады, снабжение и логистика, которая обеспечивает работу российской экономики", - подчеркнули в компании Fire Point, дроны которой FP-1 отработали по складу в Электростали.