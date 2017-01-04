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WikiLeaks заявил о пропаже жесткого диска с данными о письмах Х.Клинтон

WikiLeaks заявил о пропаже жесткого диска с данными о письмах Х.Клинтон

Киев • УНН

 • 8606 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Сайт WikiLeaks заявил, что, вероятно, из управления национальных архивов и учетных документов США исчез жесткий диск с информацией об электронной переписке экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Диск на два терабайта информации о электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, вероятно, был похищен из управления национальных архивов и учетных документов... Мы выплатим 20000 долларов США награды за информацию, которая приведет к аресту или объявлению любого администратора-агента Обамы, который разрушил существенные записи", - говорится в сообщении.

В WikiLeaks заявили, что жесткий диск исчез еще 24 марта прошлого года, и добавили обращение: "Системные администраторы: не позволяйте Белому дому уничтожить историю США".

Эти сообщения появились незадолго до того, как основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж дал интервью, в котором заявил, что его ресурс не сотрудничал с Россией для вмешательства в переписку Хиллари Клинтон и главы ее избирательного штаба Джона Подесты.

"Наш источник - не государство, поэтому ответ на вопрос о взаимодействии с Россией - нет", - сказал Дж.Ассанж.

Тысячи электронных писем, опубликованных WikiLeaks, были получены после взлома почты менеджера кампании Х.Клинтон Джона Подесты.

Эксперты из кибербезопасности в США назвали подозреваемыми во взломе поддерживаемых Россией хакеров. Россия любые обвинения о причастности к кибератакам в США отрицает.

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