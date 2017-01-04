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WikiLeaks заявив про зникнення жорсткого диска з даними про листи Х.Клінтон

WikiLeaks заявив про зникнення жорсткого диска з даними про листи Х.Клінтон

Київ • УНН

 • 8606 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Сайт WikiLeaks заявив, що, імовірно, з управління національних архівів і облікових документів США зник жорсткий диск з інформацією про електронне листування екс-кандидата в президенти США Хілларі Клінтон, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

"Диск на два терабайти з інформацією про електронну переписку Хілларі Клінтон в Білому домі, ймовірно, був викрадений з управління національних архівів і облікових документів… Ми виплатимо 20 тисяч доларів США нагороди за інформацію, яка приведе до арешту або оголошення будь-якого адміністратора-агента Обами, що зруйнував суттєві записи", – йдеться в повідомленні.

У WikiLeaks заявили, що жорсткий диск зник ще 24 березня минулого року, і додали звернення: "Системні адміністратори: не дозволяйте Білому дому знищити історію США".

Ці повідомлення з’явилися незадовго до того, як засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж дав інтерв’ю, в якому заявив, що його ресурс не співпрацював з Росією задля втручання у листування Хілларі Клінтон і голови її виборчого штабу Джона Подести.

"Наше джерело – не держава, тому відповідь на питання про взаємодію з Росією – ні", – сказав Дж.Ассанж.

Тисячі електронних листів, опублікованих WikiLeaks, були отримані після зламу пошти менеджера кампанії Х.Клінтон Джона Подести.

Експерти із кібербезпеки у США назвали підозрюваними у зламі підтримуваних Росією хакерів. Росія будь-які звинувачення про причетність до кібератак у США заперечує.

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