WikiLeaks заявив про зникнення жорсткого диска з даними про листи Х.Клінтон

"Диск на два терабайти з інформацією про електронну переписку Хілларі Клінтон в Білому домі, ймовірно, був викрадений з управління національних архівів і облікових документів… Ми виплатимо 20 тисяч доларів США нагороди за інформацію, яка приведе до арешту або оголошення будь-якого адміністратора-агента Обами, що зруйнував суттєві записи", – йдеться в повідомленні.

У WikiLeaks заявили, що жорсткий диск зник ще 24 березня минулого року, і додали звернення: "Системні адміністратори: не дозволяйте Білому дому знищити історію США".

Ці повідомлення з’явилися незадовго до того, як засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж дав інтерв’ю, в якому заявив, що його ресурс не співпрацював з Росією задля втручання у листування Хілларі Клінтон і голови її виборчого штабу Джона Подести.

"Наше джерело – не держава, тому відповідь на питання про взаємодію з Росією – ні", – сказав Дж.Ассанж.

Тисячі електронних листів, опублікованих WikiLeaks, були отримані після зламу пошти менеджера кампанії Х.Клінтон Джона Подести.

Експерти із кібербезпеки у США назвали підозрюваними у зламі підтримуваних Росією хакерів. Росія будь-які звинувачення про причетність до кібератак у США заперечує.