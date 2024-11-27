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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взяли в плен десятки морпехов рф на Курском направлении: в Силах спецопераций показали видео

Взяли в плен десятки морпехов рф на Курском направлении: в Силах спецопераций показали видео

Киев  •  УНН

 • 2748 просмотра

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Бойцы ССО провели успешную спецоперацию на Курском направлении, нанеся значительные потери противнику. В плен попали десятки военнослужащих 810-й бригады морской пехоты рф.

Воины Сил специальных операций во время проведения специальных действий на Курском направлении нанесли существенные потери в живой силе противнику, передает УНН со ссылкой на ССО.

Кроме того, было взято в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты рф.

В рф заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных27 нояб. 2024, 14:21 • 14963 просмотра

Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник, добавили в ССО.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война