Взяли в плен десятки морпехов рф на Курском направлении: в Силах спецопераций показали видео

Воины Сил специальных операций во время проведения специальных действий на Курском направлении нанесли существенные потери в живой силе противнику, передает УНН со ссылкой на ССО.

Кроме того, было взято в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты рф.

В рф заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных

Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник, добавили в ССО.