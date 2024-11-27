Взяли в плен десятки морпехов рф на Курском направлении: в Силах спецопераций показали видео
Киев • УНН
Бойцы ССО провели успешную спецоперацию на Курском направлении, нанеся значительные потери противнику. В плен попали десятки военнослужащих 810-й бригады морской пехоты рф.
Воины Сил специальных операций во время проведения специальных действий на Курском направлении нанесли существенные потери в живой силе противнику, передает УНН со ссылкой на ССО.
Кроме того, было взято в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты рф.
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Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник, добавили в ССО.