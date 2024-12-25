Взрыв в ТЦ владикавказа: власти заявляют о падении обломков дрона
Киев • УНН
В торговом центре владикавказа произошел взрыв и пожар, предположительно из-за падения сбитого беспилотника. Минобороны рф сообщает об атаке БПЛА на несколько регионов северного кавказа.
Взрыв и пожар в торговом центре владикавказа объясняют падением обломков сбитого беспилотника, утверждают российские власти. Министерство обороны заявляет, что атака беспилотников была направлена на несколько регионов северного кавказа, а один из аппаратов был уничтожен силами ПВО, пишет УНН.
Взрыв и пожар в торговом центре владикавказа произошли якобы из-за падения обломков сбитого беспилотника.
министерство обороны рф утверждает, что беспилотный аппарат самолетного типа был уничтожен средствами ПВО сегодня в 8:28.
"Версию (об БПЛА — ред.) подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата", - пишет глава республики сергей меняйло.
россияне утверждают что атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО.
Также на видео Baza видно, сам момент взрыва в торговом центре.
Напомним
В рф в аэропорту казани был введен план "Ковер", в грозном местные жители сообщали о звуках взрывов.