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В рф сообщают о взрывах в Грозном и плане «Ковер» в аэропорту Казани на фоне угрозы атаки дронов

В рф сообщают о взрывах в Грозном и плане «Ковер» в аэропорту Казани на фоне угрозы атаки дронов

Киев  •  УНН

 • 2392 просмотра

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В аэропорту Казани введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА, задержаны рейсы. В Грозном местные жители сообщают о звуках взрывов, вероятно от атаки беспилотников.

В рф в аэропорту Казани был введен план «Ковер», в Грозном местные жители сообщают о звуках взрывов, сообщили российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

«В аэропорту Казани введен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет, сообщили в росавиации. Мониторинговые каналы пишут об угрозе атаки БПЛА», - отмечает телеграм-канал ASTRA.

«Жители Грозного сообщают о звуках взрывов. Предварительно на город идет атака беспилотников. Официальной информации пока нет», - указывает телеграм-канал Baza.

мо рф утверждает, что ночью их средствами ПВО «уничтожено» 59 беспилотных летательных аппаратов: 26 БПЛА - над территорией Белгородской области, 23 - над территорией Воронежской области, по три БПЛА - над территориями курской, брянской и тамбовской областей, и один - над акваторией Азовского моря.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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