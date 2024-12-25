В рф сообщают о взрывах в Грозном и плане «Ковер» в аэропорту Казани на фоне угрозы атаки дронов
Киев • УНН
В аэропорту Казани введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА, задержаны рейсы. В Грозном местные жители сообщают о звуках взрывов, вероятно от атаки беспилотников.
В рф в аэропорту Казани был введен план «Ковер», в Грозном местные жители сообщают о звуках взрывов, сообщили российские телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
«В аэропорту Казани введен план «Ковер». Задержаны рейсы на вылет и на прилет, сообщили в росавиации. Мониторинговые каналы пишут об угрозе атаки БПЛА», - отмечает телеграм-канал ASTRA.
«Жители Грозного сообщают о звуках взрывов. Предварительно на город идет атака беспилотников. Официальной информации пока нет», - указывает телеграм-канал Baza.
мо рф утверждает, что ночью их средствами ПВО «уничтожено» 59 беспилотных летательных аппаратов: 26 БПЛА - над территорией Белгородской области, 23 - над территорией Воронежской области, по три БПЛА - над территориями курской, брянской и тамбовской областей, и один - над акваторией Азовского моря.