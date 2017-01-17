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ВВС показала фильм о влиянии России на избрание Д.Трампа

ВВС показала фильм о влиянии России на избрание Д.Трампа

Киев • УНН

 • 10154 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Программа ВВС "Панорама" посвятила очередной выпуск связям избранного президента США Дональда Трампа с Россией, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"У них (России - ред.) может быть какая-то информация, полученная ими с помощью кибершпионажа, что может навредить ему, его репутации или его бизнес-интересам ... Думаю, что можно предположить, что так оно и есть", - рассказал в интервью ВВС бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Джон Маклафлин.

Документальный фильм Джона Суини о роли России в американских выборах вышел в эфир в понедельник 16 января.

Корреспондент там также задается вопросом о правдивости информации из опубликованного в прессе отчета, в котором указано, что российские спецслужбы несколько лет собирали информацию о Дональде Трампе и имеют какой-то "компромат" на него. Одними из материалов есть видеозаписи с проститутками в московской гостинице.

В свою очередь Д.Трамп, и представители Кремля категорически отвергли существование такого досье.

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