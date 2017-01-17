ВВС показала фільм про вплив Росії на обрання Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Програма ВВС “Панорама” присвятила черговий випуск зв’язкам обраного президента США Дональда Трампа з Росією, передає УНН з посиланням на ВВС.
“У них (Росії — ред.) може бути якась інформація, отримана ними за допомогою кібершпигунства, що може нашкодити йому, його репутації або його бізнес-інтересам... Думаю, що можна припустити, що так воно і є”, — розповів у інтерв’ю ВВС колишній виконувач обов’язків директора ЦРУ Джон Маклафлін.
Документальний фільм Джона Суіні про роль Росії в американських виборах вийшов у ефір у понеділок 16 січня.
Кореспондент там також шукає відповіді на питання про правдивість інформації з опублікованого у пресі звіту, в якому вказано, що російські спецслужби кілька років збирали інформацію про Дональда Трампа і мають якийсь “компромат” на нього. Одними з матеріалів є відеозаписи з повіями у московському готелі.
У свою чергу Д.Трамп, і представники Кремля категорично відкинули існування такого досьє.