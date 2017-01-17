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ВВС показала фільм про вплив Росії на обрання Д.Трампа

ВВС показала фільм про вплив Росії на обрання Д.Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Програма ВВС “Панорама” присвятила черговий випуск зв’язкам обраного президента США Дональда Трампа з Росією, передає УНН з посиланням на ВВС.

“У них (Росії — ред.) може бути якась інформація, отримана ними за допомогою кібершпигунства, що може нашкодити йому, його репутації або його бізнес-інтересам... Думаю, що можна припустити, що так воно і є”, — розповів у інтерв’ю ВВС колишній виконувач обов’язків директора ЦРУ Джон Маклафлін.

Документальний фільм Джона Суіні про роль Росії в американських виборах вийшов у ефір у понеділок 16 січня.

Кореспондент там також шукає відповіді на питання про правдивість інформації з опублікованого у пресі звіту, в якому вказано, що російські спецслужби кілька років збирали інформацію про Дональда Трампа і мають якийсь “компромат” на нього. Одними з матеріалів є відеозаписи з повіями у московському готелі.

У свою чергу Д.Трамп, і представники Кремля категорично відкинули існування такого досьє.

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